На "серой" ветке московского метро прервано движение из-за падения пассажира
Упавший под поезд пассажир прервал движение на "серой" ветке московского метро
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В связи с падением пассажира московского метро под прибывающий поезд во вторник вечером прервано движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии в настоящее время нет движения поездов от станции "Чеховская" до станции "Владыкино" из-за падения пассажира", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Там уточнили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пассажира не сообщается.