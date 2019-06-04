На "серой" ветке московского метро прервано движение из-за падения пассажира

Упавший под поезд пассажир прервал движение на "серой" ветке московского метро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В связи с падением пассажира московского метро под прибывающий поезд во вторник вечером прервано движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии в настоящее время нет движения поездов от станции "Чеховская" до станции "Владыкино" из-за падения пассажира", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Там уточнили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пассажира не сообщается.