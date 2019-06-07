В полиции заявили о подлинности фотографий из квартиры журналиста Голунова

Корреспондента "Медузы" задержали по обвинению в сбыте наркотиков, он вину отрицает

Фото: пресс-служба ГУ МВД Москвы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На сайте ГУ МВД Москвы опубликовали фотографии, сделанные при обыске на съемной квартире задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его заподозрили в изготовлении и сбыте наркотиков. Фотографии подлинные, заявили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых", - говорится в сообщении.

Ранее эти фотографии появились в соцсетях и СМИ. Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай, который защищает Голунова, не смог ответить на вопрос "Интерфакса" о подлинности снимков.

На снимках видны полки с большим количеством пакетов и свертков с порошкообразными веществами, бутыли с химическими реактивами с этикетками, химическая посуда и штатив. В одном ли месте сделаны все эти фотографии, было неясно.

Знакомый с Голуновым журналист Александр Уржанов написал в фейсбуке, распространяемые снимки были сделаны не в квартире Голунова, где "нет таких полок и всего остального".

Сосед Голунова сказал Русской службе Би-би-си, что только один снимок с загранпаспортом действительно был сделан в квартире задержанного, где сделали остальные, он не знает.

Голунов обвинения в свой адрес отрицает. Джулай предположил, что наркотики ему могли подбросить. Он рассказал, что после задержания, но перед обыском дома у журналиста, его продержали около получаса в полицейской машине рядом с домом. В это время сотрудники полиции, у которых были ключи от квартиры, несколько раз куда-то отходили. Обыски прошли при понятых, добавил адвокат.

Голунов также утверждал, что в отделе полиции его били. В ГУ МВД Москвы это отрицают. В ходатайстве вызвать скорую и снять побои ему отказали. Также у него не стали брать смывы с рук и срезы ногтей для проверки на контакт с наркотиками, рассказал Джулай.

В "Медузе" считают, что Голунова преследуют за его журналистские расследования.