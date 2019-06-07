СПЧ призвал проверить, законно ли задержание журналиста Голунова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросила прокуратуру и главное управление МВД по Москве проверить законность задержания корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова так как оно "может быть связано с проводимым журналистским расследованием".

Ранее стало известно, что сотрудники полиции при задержании Голунова нашли у него пять свертков с метилэфедроном, а у него дома были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай сообщил "Интерфаксу", что обыск проходил в присутствии понятых, однако перед этим Голунова около получаса продержали в машине. При этом полицейские, у которых были ключи от квартиры, несколько раз выходили из автомобиля и возвращались.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Последнее расследование Голунова вышло 17 мая и было посвящено тому, как микрофинансовые организации обманом захватывают жилье должников. "Мы пока не можем связать эти события с работой Голунова, но будем искать эту связь", - сказал Колпаков.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял" - выразил уверенность главный редактор.