Голунова проверяют на причастность к банде наркоторговцев

Расследование взял на личный контроль глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов

Журналист Иван Голунов Фото: личная страница в Facebook

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Полиция проверяет журналиста "Медузы" Ивана Голунова на предмет возможных связей с группой лиц, которые занимаются сбытом наркотиков в Московском регионе. Об этом заявила пресс-служба ГУ МВД Москвы. Его задержали днем 6 июня.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").

К сообщению полиции на сайте главка приложена фотография с флешками и пакетиками с порошком, лежащими на столе. В полиции подчеркнули, что снимок сделали дома у журналиста. Другие снимки, которые пресс-служба управления публиковала с сообщениями о задержанном, были сняты в других местах, в ходе расследования дела группы наркоторговцев

В полиции опровергли сообщения СМИ о том, что журналиста избили при задержании. Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай ("Агора") со слов подзащитного говорил, что к нему применяли силу в отделе полиции.

Адвоката задержанному предоставили в установленном порядке, утверждают в главке. По словам коллег Голунова, он требовал права на звонок адвокату сразу после задержания, однако это требование долго не выполняли.

"Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался", - говорится в сообщении полиции. По словам Джулая, он и Голунов просили взять у него смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, но полиция отклонила это ходатайство.

По данным полиции, при обыске у журналиста нашли пять свертков с порошком, экспертиза установила, что это метилэфедрон. В квартире, которую он снимает на Вешняковской улице, нашли три пакета и сверток с порошком, а также весы.

Голунов вину не признает. Его адвокат предположил, что наркотики ему подбросили. В "Медузе" уверены, что его преследуют за журналистские расследования. Независимый профсоюз журналистов назвал невероятным, чтобы профессиональный расследователь шел на деловую встречу с наркотиками, и выразил недоверие следствию.