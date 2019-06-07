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Адвокат сказал, что задержанному Голунову больше суток не давали есть и спать

В субботу в 9 утра ему предъявят обвинение и будут решать вопрос о мере пресечения

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Задержанному 6 июня журналисту "Медузы" Ивану Голунову больше суток не давали есть и спать. Об этом журналистам заявил его адвокат Дмитрий Джулай ("Агора"), пишет "Медуза".

"Он уж плохо соображает, что происходит. В очень плохом состоянии", — заявил адвокат. По его словам, в связи с этим защита попросила перенести вторую очную ставку с участием журналиста на 8 июня.

Ранее он сообщал, что полицейские устроили в пятницу Голунову очную ставку с одним понятым и у него взяли смывы с рук и срезы ногтей для проверки на контакт с наркотическими веществами. В пресс-службе ГУ МВД Москвы говорили, что с задержанным проводят следственные действия в присутствии адвоката. Утверждение пресс-службы, что журналист отказался сдавать срезы с ногтей, адвокат опроверг.

Глава "Агоры" Павел Чиков выложил в своем телеграм-канале фотографию, на которой видны ссадины и царапины на спине Голунова. По словам юриста, травмы тот получил, когда его волокли по полу в отделе полиции после задержания, снимок сделал Джулай. В главке полиции несколько раз заявляли, что сообщения о применении силы к журналисту не соответствуют действительности.

8 июня в 9 утра Голунову предъявят обвинения, затем будет решаться вопрос о мере пресечения, написал Чиков. "Это означает, что Иван на ночь остается в ИВС", добавил он.

Ранее в пятницу в Никулинском суде "Интерфаксу" сказали, что ходатайства о мере пресечения Голунову пока не получали, а если получат, то рассмотрят его в субботу.

На журналиста возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков. В полиции заявили, что при задержании при нем обнаружили метилэфедрон, а в его квартира нашли три пакета и сверток с порошком, а также весы. Его проверяют на связи с некой группой, которая занимается распространением наркотиков в столичном регионе.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Москва МВД Медуза

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