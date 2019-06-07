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Вопрос об аресте журналиста Голунова решат в субботу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы в субботу рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения для журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова по делу о незаконном обороте наркотиков в случае его поступления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"На данный момент материал по избранию меры пресечения в отношении Голунова в суд не поступил. В случае его поступления судебное заседание состоится завтра", - сказал собеседник агентства.

Журналист и банда

В четверг сотрудники полиции задержали корреспондента интернет-издания "Медуза" Голунова, заявив, что при нем и в его квартире были обнаружены наркотики. Однако адвокат журналиста предположил, что наркотики ему подбросили. В "Медузе" уверены, что его преследуют за журналистские расследования.

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Полиция заявила, что проверяет Голунова на предмет возможных связей с бандой наркоторговцев, действующих в московском регионе.

Полицейские уже признали, что не все фото с упаковками предположительно наркотиков, опубликованные на сайте ведомства как связанные с Голуновым, были сделаны в квартире журналиста. По их словам, только одна фотография была сделана у него дома, остальные - в рамках расследования дела о банде, в связях с которой его подозревают.

Противоречия со словами полиции

В полиции также опровергли сообщения СМИ о том, что журналиста избили при задержании. Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай ("Агора") со слов подзащитного говорил, что к немув отделе полиции применяли силу. В полицейском главке также заявили, что адвоката задержанному предоставили в установленном порядке, хотя по словам коллег Голунова, он требовал права на звонок адвокату сразу после задержания, и это требование долго не выполняли.

По словам Джулая, он и Голунов просили взять у него смывы с рук и срезы ногтей для экспертизы, но полиция отклонила это ходатайство., однако полицейские утверждают, что его отправили на медосвидетельствование, взяли у него биологические жидкости, однако "сделать срезы ногтевых пластин он отказался".

По данным полиции, при обыске у журналиста нашли пять свертков с порошком - метилэфедроном, как показала экспертиза. Кроме того, в квартире, которую он снимает на Вешняковской улице, нашли три пакета и сверток с порошком, а также весы.

Иван Голунов Медуза

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