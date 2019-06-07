Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Опубликование фотографий, якобы сделанных в квартире задержанного с наркотиками журналиста Ивана Голунова, стало причиной служебной проверки в столичной полиции.

"В ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО некачественной информации для опубликования на официальном сайте столичного главка", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в пятницу в столичной полиции подтвердили, что не все опубликованные на сайте ведомства фотографии были сделаны в квартире задержанного с наркотиками в Москве журналиста. По их словам, только одна фотография была сделана у него дома, остальные - в рамках расследования дела о банде, в связях с которой его подозревают.

Казус с фотографиями

На фотографиях, размещенных на сайте ведомства, видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков.

Между тем, в сообщении на сайте "Медузы" говорится со ссылкой на близких Голунова, что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста. "Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте", - утверждает издание.

В свою очередь, адвокат задержанного затруднился ответить, в квартире ли Голунова сделаны фото.

В пресс-службе ведомства отметили, что полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. "Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством - метилэфедроном массой около 4 граммов", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело

В четверг сотрудники полиции задержали корреспондента интернет-издания "Медуза" Голунова, заявив, что при нем и в его квартире были обнаружены наркотики. Однако адвокат журналиста предположил, что наркотики ему подбросили.

Полиция заявила, что проверяет Голунова на предмет возможных связей с бандой наркоторговцев, действующих в московском регионе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91-й УПК РФ. Расследование дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по г. Москве Олегом Барановым.

Угрозы

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Последнее расследование Голунова вышло 17 мая и было посвящено тому, как микрофинансовые организации обманом захватывают жилье должников. "Мы пока не можем связать эти события с работой Голунова, но будем искать эту связь", - сказал Колпаков.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял" - выразил уверенность главный редактор.