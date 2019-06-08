Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Общественный совет при МВД РФ взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.

"Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста "Медузы". Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона", - сказал Кучерена.

Он отметил при этом, что члены совета намерены проконтролировать ход служебной проверки, назначенной в связи с сообщениями о нарушениях со стороны полиции в ходе задержания Голунова.

Кучерена сообщил, что уже общался с руководством УВД Западного округа столицы, которое расследует дело Голунова.

"Мы знаем позицию министра Колокольцева (министр внутренних дел Владимир Колокольцев - ИФ) и не сомневаемся, что в случае установления фактов нарушений закона со стороны правоохранительных органов никто от ответственности не уйдет", - заявил адвокат.

Кроме того, по его словам, "должен быть обеспечен доступ врачей к задержанному журналисту, членов Общественной наблюдательной комиссии".

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.

Голунов был задержан 6 июня. В субботу ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Никулинский суд Москвы в субботу должен был рассмотреть вопрос о мере пресечения для Голунова, однако он был отправлен в больницу по настоянию "скорой помощи". Врач бригады рассказал, что у журналиста обнаружены гематома затылочной области головы, множественные ссадины на грудной клетке по передней и задней поверхности, а также ушиб 10-11 ребра. Есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.