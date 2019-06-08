Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следствие просит заключить под стражу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

"В настоящее время материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова поступил в суд. Ожидается его доставка в здание суда", - сказал собеседник агентства.

Время заседания собеседник "Интерфакса" не уточнил.

В настоящее время Голунов находится в городской больнице №71, куда его доставили для обследования из полиции.

Врач бригады скорой помощи, которая привезла журналиста, рассказал "Интерфаксу", что у Голунова были зафиксированы "гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга".

Как передал корреспондент "Интерфакса", адвокаты Голунова выехали в Никулинский суд из больницы, чтобы ознакомиться с материалами, представленными следствием. Адвокат Ольга Динзе рассказала, что решение о возможности участия журналиста в судебном заседании будут принимать врачи.

По ее словам, Голунов остается в больнице, обследование не окончено, и может продлиться еще до четырех часов: у журналиста взяли анализы и сделали укол от столбняка в связи с наличием ссадин, сейчас он спит.

Задержание Голунова

Иван Голунов, как сообщали в столичной полиции, был задержан 6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).

В субботу Голунову предъявили обвинение.

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что Голунов отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков рассказал агентству, что журналисту, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Он выразил уверенность, что наркотики ему были подброшены, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.