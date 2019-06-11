Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение", - говорится в пресс-релизе.

Прекращение дела

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее заявил, что с Голунова сняты все обвинения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, он будет освобожден из-под домашнего арестка уже во вторник.

Министр также заявил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и начальника УВД по Западному округу столицы. На период проверки полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы.

12 июня не разрешали

Ранее во вторник мэрия Москвы собиралась жаловаться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня (День России) марша в защиту Голунова, поскольку его инициаторы не шли на контакт по вопросу безопасности граждан.

Накануне ряд представителей СМИ и общественных активистов заявили о намерении провести 12 июня марш в поддержку Голунова. В нем собирались принять журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Лев Пархоменко, Григорий Туманов и другие.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. В столичной полиции заявили, что при личном досмотре и при обыске в квартиреГолунова были найдены наркотики.

Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Обвинение требовало отправить Голунова в СИЗО, однако Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

В суде Голунов заявил, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.