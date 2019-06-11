Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Освобожденный из-под домашнего ареста журналист издания "Медуза" Иван Голунов считает, что вместо участия в несогласованном марше в его поддержку лучше уделить внимание близким.

"Я бы, собственно, рекомендовал обращать и поддерживать внимание к каким-то ситуациям несправедливости. Я плохо знаю про марш, я сейчас стал об этом узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это мое личное мнение", - сказал Голунов журналистам.

Ранее во вторник, 11 июня, московские власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, акцию в поддержку журналиста, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков. Организаторы обратились с просьбой провести митинг на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек.

При этом ранее в столичной мэрии подчеркивали, что не будут согласовывать планировавшийся на 12 июня марш в поддержку Голунова и обратятся в прокуратуру из-за нежелания инициаторов мероприятия идти на контакт по вопросу безопасности. В мэрии заявляли, что 12 июня в Москве проходят мероприятия в связи с Днем России, поэтому проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. В столичной полиции заявили, что при личном досмотре, а позднее - и при обыске в квартире - у Голунова были найдены наркотики.

По решению суда Голунов был помещен под домашний арест.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.