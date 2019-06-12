Глава СПЧ заявил о незаконности задержания журналистов, освещающих акцию в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выразил надежду, что задержанные на акции в поддержку репортера "Медузы" Ивана Голунова в столице будут скоро отпущены, и напомнил о незаконности задержания журналистов, выполняющих задание редакций.

Около двух десятков человек задержаны на несогласованной акции в столице

"Любые задержания должны быть обоснованными и законными. Надеюсь, все задержанные скоро окажутся дома", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

Как отметил правозащитник, "задержания журналистов, освещающих акцию, являются заведомо незаконными".

В свою очередь председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил "Интерфаксу", что следит за ситуацией на акции в поддержку Голунова в Москве. По его словам, СЖР готов помочь задержанным коллегам, если будет нужно.

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев также пообещал поддержку сотрудникам СМИ, задержанным полицией на Чистых прудах. "Мы будем заниматься теми, кто получил редакционное задание", - сказал он агентству, комментируя информацию о задержании журналистов.

Ранее в среду член СПЧ, журналист Николай Сванидзе сообщил, что на несогласованной столичными властями акции в поддержку Голунова задержано около двух десятков человек.

По данным очевидцев, на марше задержаны, в частности, главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло, корреспондент "Дождя" Василий Полонский, корреспондент "Ъ FM" Петр Пархоменко и корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев.