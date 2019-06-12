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В отношении Навального составлен протокол об административном нарушении

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Протокол об административном нарушении составлен в отношении задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

"Навальному вменяют 20.2 часть 8 (статья КоАП Нарушение правил проведения или участия в публичном мероприятии) до 30 суток ареста", - написала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

МоскваАлексея Навального задержали на акции в поддержку Голунова в МосквеАлексея Навального задержали на акции в поддержку Голунова в МосквеЧитать подробнее

Навальный был ранее задержан полицией в ходе акции в поддержку журналиста Голунова в центре Москвы.

Как передавал корреспондент "Интерфакса", Навального задержали в районе "Центрального рынка" на Рождественском бульваре.

Несогласованная акция в поддержку Голунова, запланированная в виде шествия по маршруту станция метро "Чистые пруды" - здание ГУ МВД РФ, в настоящее время проходит в центре Москвы.

Ранее московские власти предостерегли от участия в несанкционированном шествии. В мэрии сообщили, что организаторы были уведомлены об ответственности за ее проведение в соответствии с действующим законодательством. Власти попросили граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированной акции.

Сам Голунов, освобожденный из-под ареста вечером во вторник, сказал, что не будет принимать участие в марше в свою защиту.

Москва Алексей Навальный

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