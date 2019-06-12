Полиция составила необходимые документы на всех задержанных на акции в Москве

Четыре человека подвергнуты административному задержанию, все остальные отпущены

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Все задержанные на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве отпущены, в отделах полиции оставлены четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"В настоящее время в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", - сказали в ведомстве.

В отделениях полиции остаются четыре гражданина, которые подвергнуты административному задержанию.

"Все остальные доставленные отпущены", - заявили в главке.

В настоящий момент разбирательство с задержанными на несогласованной акции в центре столицы завершено, сообщает столичная полиция.

Ранее полиция сообщала, что из 1.2 тыс. посетивших акцию было задержано свыше 200 человек.

Между тем организаторы акции утверждают, что днём в среду было задержано около 500 человек.