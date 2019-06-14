Власти Москвы обеспечат условия для митинга в поддержку Голунова 16 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Столичные власти предпримут необходимые меры для проведения согласованного митинга 16 июня на проспекте Академика Сахарова в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.

"Указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города. Приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия", - говорится в письме первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василия Олейника, поступившего в пятницу в "Интерфакс".

Уточняется, что проведение митинга согласовано с 13:00 до 15:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова в центре Москвы, трибуна будет установлена напротив дома 9 на проспекте Сахарова. Заявленная численность участников - 20 тыс. человек.

Инициаторами проведения этой акции в поддержку Голунова выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

В четверг Гусев заявил "Интерфаксу", что организаторы митинга 16 июня изменили лозунг мероприятия с "поддержки журналиста Голунова" на "Закон и справедливость для всех".

Сотрудники полиции задержали Голунова в центре Москвы 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня он заявил в суде, что связывает свое преследование с публикациями о похоронном бизнесе, за которые уже получал угрозы. Перед задержанием он работал над расследованием о ритуальном бизнесе Москвы и успел сдать редактору черновик текста.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что экспертизы не подтвердили вину Голунова, и все обвинения с него были сняты. Журналиста отпустили на свободу, а его дело закрыли.

На следующий день, 12 июня, несмотря на освобождение Голунова, в Москве прошел несанкционированный марш в его поддержку. По данным столичной полиции, в акции приняли участие около 1,2 тыс. человек, задержанными оказалось более 200. "Новая газета" со ссылкой на правозащитников сообщила, что задержанных было больше 500.