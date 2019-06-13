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Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова

За повторное нарушение правил проведения митинга ему назначили штраф в 150 тыс. рублей

Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова
Во время акции в поддержку журналиста Ивана Голунова
Фото: Reuters

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.

"Стеблин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 УК РФ (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Акция в виде шествия в знак поддержки Голунова, с которого накануне были сняты обвинения в покушении на сбыт наркотиков, прошла в центре Москвы 12 июня, в День России. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 1,2 тыс. человек, задержанными оказалось более 200. "Новая газета" со ссылкой на правозащитников сообщила, что задержанных было больше 500.

К вечеру среды, как сообщали в полиции, в столичных ОМВД оставалось четыре человека.

Стеблин стал первым, кто понес наказание в административном порядке после вчерашней акции.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Вячеслав Стеблин

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