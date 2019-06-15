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Памятник военным врачам открыли в Москве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Замминистра обороны Тимур Иванов открыл памятник военным медикам в Центральном военно-клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в департаменте информации Минобороны.

На церемонии открытия он сказал, что этот памятник дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время.

Открытие памятника приурочено к 100-летнему юбилею госпиталя имени П.В.Мандрыка.

Скульптурная композиция представляет собой композицию из трех фигур в форме военных медиков разных времен в периоде с 1919 по 2019 годы.

Москва Минобороны

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