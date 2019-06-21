20 человек задержаны за распитие алкоголя на Хохловской площади в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Около 20 человек задержано на Хохловской площади в центре столицы за распитие алкогольных напитков, сообщил "Интерфаксу" в пятницу вечером информированный источник.

"Около 22:30 сотрудники ОМОНа задержали порядка 20 человек в районе метро Китай-город в Москве за распитие алкоголя", - сказал собеседник.

Задержания за распития алкоголя на Хохловской площади в выходные дни случаются не в первый раз. Так, на прошлой неделе было задержано порядка десяти человек.