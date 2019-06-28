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Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"
Фото: Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности против полицейских из Басманного района Москвы в связи с историей "отравителя с Хохловки", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Ненадлежащее исполнение должностными лицами ОМВД по Басманному району своих должностных обязанностей по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, при наличии информации о серийных, однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ, позволило теперь уже арестованному мужчине продолжить совершать преступления", - сказали там.

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В прокуратуре отметили, что информация об отравителе у полиции появилась еще 8 июня, после поступления нескольких сообщений о кражах.

"После отработки информации из медицинского учреждения об отравлении мужчины и девушки были установлены его (отравителя - ИФ) приметы, а в дальнейшем и анкетные данные. Подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена", - сказали в прокуратуре.

Несмотря на очевидную причастность к серии преступлений мужчину отпустили домой, что позволило ему в дальнейшем совершить еще несколько нападений.

Таганский суд Москвы в среду арестовал уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, задержанного в рамках расследования краж у отравленных граждан в районе Хохловской площади в Москве. СМИ сообщали, что таких случаев было больше 20.

При обыске в доме у Сабанова нашли феназепам, клозапин и трамадол. Сам он частично признал вину в суде.

Москва Хохловская площадь Мурат Сабанов

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