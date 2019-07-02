Жителя Люберец задержали за кражу автомобиля с помощью эвакуатора

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Люберцах раскрыли дело о похищении автомобиля с помощью эвакуатора, сообщает во вторник подмосковная полиция.

36-летний похититель вызвал службу эвакуации и попросил перевезти в указанное им место чужую машину, оставленную на неохраняемой стоянке, что водитель эвакуатора и сделал.

Украденный автомобиль отвезли в гаражно-строительный кооперативов в Балашихе. Когда машину нашли, она уже была разобрана. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось найти при помощи записей с камер видеонаблюдения.