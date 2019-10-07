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Водитель эвакуатора из Владивостока сжег три машины после увольнения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в поджоге трех автомобилей во Владивостоке, задержанный признался, что таким образом мстил за свое увольнение, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД Приморья.

По данным полиции, подозреваемый на территории автобазы облил две машины горючей жидкостью и поджег.

Задержанный - 32-летний ранее судимый житель Владивостока - в отделе полиции дал признательные показания и пояснил, что на преступление его толкнуло увольнение без выплаты зарплаты из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Также мужчина сознался еще в одном поджоге, совершенном им в Первореченском районе по той же причине.

Общий ущерб потерпевшим составил около 9 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, из хулиганских побуждений, путем поджога), наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.

Владивосток

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