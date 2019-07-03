Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

По ее словам, речь идет о врио заместителя начальника ОМВД России по району Митино, начальнике следственного управления отдела Е.Щеглове, а также о следователе М.Родионове и оперуполномоченном уголовного розыска ОМВД П.Ильине. В деле фигурируют также адвокату Д.Филатов и индивидуальный предприниматель Б.Дадашов. Ходатайства об аресте фигурантов суд рассмотрит в среду.

Всем фигурантам вменяется особо крупное взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ), пояснила Кокая. Щеглову и Филатову предъявлено обвинение, Ильин, Родионов, и Дадашов находятся в статусе подозреваемых, уточнила она.

В пресс-службе столичной полиции "Интерфаксу" подтвердили задержание троих сотрудников по ОМВД "Митино" и адвоката. Собеседник агентства рассказал, что полицейских задержали при получении денег от человека, которого проверяли на причастность к краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Там добавили, что виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а некоторые из их руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.