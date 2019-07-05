Опрокинувшийся грузовик заблокировал движение на МКАД

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Автомобильное движение на внешней стороне южного участка МКАД заблокировано, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы. На трассе опрокинулся грузовик.

В ЦОДД уточнили, что это произошло на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное, движение было перекрыто.

Автомобилистов призвали объезжать этот участок МКАД по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе.

Городские службы занимаются ликвидацией последствия аварии.