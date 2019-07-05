На МКАД восстановили движение после ДТП с грузовиком
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На южном участке МКАД, где в пятницу днем опрокинулся грузовик, восстановили движение по всем полосам, сообщили в Центре организации дорожного движения.
✅Движение восстановлено. pic.twitter.com/vhO4uGxcjc— ЦОДД (@gucodd) 5 июля 2019 г.
Городские службы убрали грузовик с проезжей части.
Ранее из-за аварии перекрыли движение на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное. Автомобилистов призывали объезжать этот участок по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе.