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На МКАД восстановили движение после ДТП с грузовиком

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На южном участке МКАД, где в пятницу днем опрокинулся грузовик, восстановили движение по всем полосам, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Городские службы убрали грузовик с проезжей части.

Ранее из-за аварии перекрыли движение на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное. Автомобилистов призывали объезжать этот участок по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе.

Москва МКАД

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