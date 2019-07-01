Поиск

Яшин потребовал от Собянина гарантировать честные выборы в Мосгордуму

Политик считает вероятным, что его не допустят к выборам

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа и Илья Яшин в видеообращении к мэру Москвы Сергею Собянину потребовал, чтобы его зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму и чтобы мэр гарантировал честную конкурентную избирательную кампанию.

По мнению политика, отказ в регистрации будет для Собянина и "Единой России" единственной возможностью обеспечить победу в 45-м избирательном округе кандидату от власти. Яшин считает вероятным, что его не допустят к выборам с помощью административного ресурса.

Политик сослался на результаты опроса "Левада-центра", который показал, что за Яшина готовы проголосовать 17% жителей 45-го избирательного округа. Об опросе сообщили "Ведомости". Социологи опросили 500 человек. Кандидат от ЛДПР Никита Березин набрал 5%, самовыдвиженец, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара – 3%.

Яшин назвал Касамару кандидатом от "Единой России" и отметил, что она набрала столько же, сколько кандидаты-спойлеры. По его мнению, у партии власти "все плохо", поэтому она не выдвинула ни одного кандидата в Мосгордуму, все они идут самовыдвиженцами.

Комментируя результаты опроса, Касамара сказала "Ведомостям", что выборку в 500 человек считает слишком маленькой, и у нее не вызывает доверия уличный опрос.

Яшин отметил, что его избирательный штаб завершает сбор подписей в поддержку его видвижения, и добавил, что "подписи практически идеальные".

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Илья Яшин Сергей Собянин Мосгордума

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

Иван Голунов вошел в топ-5 самых упоминаемых персон в СМИ в июне

В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг

В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг

"Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево"

"Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево"

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму
Снос московских пятиэтажек

За два года почти 30 тыс. москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Прокуратура потребовала наказать полицейских, отпустивших "отравителя с Хохловки"

Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году

Движение поездов на станции "Сходня" в Подмосковье восстановят после двух часов дня

Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"

Дождь затопил дорогу к аэропорту "Шереметьево"

Московские власти объяснили внезапное закрытие Хохловской площади

Московские власти объяснили внезапное закрытие Хохловской площади
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');