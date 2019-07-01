Яшин потребовал от Собянина гарантировать честные выборы в Мосгордуму

Политик считает вероятным, что его не допустят к выборам

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа и Илья Яшин в видеообращении к мэру Москвы Сергею Собянину потребовал, чтобы его зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму и чтобы мэр гарантировал честную конкурентную избирательную кампанию.

По мнению политика, отказ в регистрации будет для Собянина и "Единой России" единственной возможностью обеспечить победу в 45-м избирательном округе кандидату от власти. Яшин считает вероятным, что его не допустят к выборам с помощью административного ресурса.

Политик сослался на результаты опроса "Левада-центра", который показал, что за Яшина готовы проголосовать 17% жителей 45-го избирательного округа. Об опросе сообщили "Ведомости". Социологи опросили 500 человек. Кандидат от ЛДПР Никита Березин набрал 5%, самовыдвиженец, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара – 3%.

Яшин назвал Касамару кандидатом от "Единой России" и отметил, что она набрала столько же, сколько кандидаты-спойлеры. По его мнению, у партии власти "все плохо", поэтому она не выдвинула ни одного кандидата в Мосгордуму, все они идут самовыдвиженцами.

Комментируя результаты опроса, Касамара сказала "Ведомостям", что выборку в 500 человек считает слишком маленькой, и у нее не вызывает доверия уличный опрос.

Яшин отметил, что его избирательный штаб завершает сбор подписей в поддержку его видвижения, и добавил, что "подписи практически идеальные".

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.