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Мосгоризбирком усмотрел давление в петиции о регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму

Избирательные комиссии руководствуются только требованиями закона

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Опубликованная на платформе Change.org петиция деятелей науки и культуры с требованием допустить к выборам всех независимых кандидатов в Мосгордуму, является попыткой давления на избирательные комиссии, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Там заверили, что горизбирком и возглавляемая им система комиссий руководствуется только требованиями закона и что по Конституции и перед законом все кандидаты перед избирательными комиссиями равны.

Петицию за допуск в выборам всех независимых кандидатов опубликовали 2 июля. На 12:50 3 июля под ней была 3871 подпись.

Петиция адресована председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, мэру Москвы Сергею Собянину, председателю ЦИК Элле Памфиловой главе администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

Авторы обращения призывают чиновников не использовать все рычаги, которые предоставляет законодательство, для недопуска к выборам неугодных власти кандидатов. "Мы возмущены поступающей к нам информацией, что московские власти вновь готовы использовать максимальное количество имеющихся у них рычагов для недопуска неподконтрольных мэрии кандидатов до выборов. Уверены, в нынешних условиях дальнейшая эскалация конфликта власти с обществом приведет к радикализации протеста. И виновата в этом будет власть, не обеспечившая по-настоящему честные выборы", - пишут они.

Под текстом обращения стоят подписи в том числе основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина, писателей Александра Гельмана, Льва Рубинштейна, Людмилы Улицкой, Виктора Шендеровича, ученых Мариэтты Чудаковой, Сергея Шпилькина, Михаила Гельфанда, Петра Валецкого, музыкантов Алексея Кортнева и Алексея Паперного, актеров, режиссеров, политологов и журналистов.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Сейчас завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов.

Мосгоризбирком Валентин Горбунов Сергей Собянин Сергей Кириенко Change.org Мосгордума

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