В четырех округах Москвы на выборы в Мосгордуму выдвинулось по 14 кандидатов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По состоянию на вечер 1 июля 390 человек подали документы на выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва; семь из них потом утратили статус выдвинутых кандидатов, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Мосгоризбиркоме.

"Из 383 оставшихся кандидатов пока зарегистрированы 19 - это кандидаты КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. Таким образом, в настоящее время на одно депутатское кресло в среднем претендуют более восьми кандидатов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что избирательные округа № 43 и 45 в центральных районах Москвы вошли в число лидеров по числу выдвинутых кандидатов - по 14.

В 43 округе, где раньше выдвигалась директор Московского центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер, но затем снялась с выборов, баллотируются экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, юрист Фонда Борьбы с коррупцией Любовь Соболь, народный артист России Андрей Соколов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий и другие.

Среди кандидатов по 45-му округу - глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, директор "Аптекарского огорода" МГУ Алексей Ретеюм и ряд других.

Кроме того, еще по 14 кандидатов выдвинуты в избирательных округах № 3 и 38.

В Мосгоризбиркоме напомнили, что подача документов на выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы завершается 5 июля, а подача документов на регистрацию, включая подписные листы при необходимости, - в 18:00 6 июля.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.