Яшин заявил о запуске Telegram-бота для поддержавших его избирателей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава красносельского муниципального округа Илья Яшин, планирующий участвовать в выборах в Мосгордуму от 45-го округа, сообщил о запуске бота в мессенджере Telegram для избирателей, чтобы они могли проверить судьбу своей подписи после проверки рабочей группой избиркома.

Он сообщил, что ему пришло много сообщений от избирателей, которые спрашивали, не забракована ли их подпись, и как это можно проверить. "Наш штаб старается связаться со всеми жителями округа, подписи которых признали недействительными. Но не до всех получается дозвониться и не всех удается застать дома", - написал Яшин на своей странице в фейсбуке.

В пятницу Яшин объявил, что рабочая группа избиркома нашла в его подписях 11,4% брака при максимально допустимых 10% (562 при максимально допустимом браке в 429).

"Отказа в регистрации пока не было, решение будет принято в понедельник, сейчас юристы моего штаба готовят возражения на все забракованные подписи, я имею право обжаловать их на заседании комиссии", - сообщил Яшин "Интерфаксу" в пятницу. По его словам, большинство подписей забракованы на основании базы МВД, так как в документах указаны некорректные данные избирателей. Также специалисты заподозрили сборщиков в том, что они вписывали дату за избирателей.

Ранее в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что окружные избирательные комиссии при проверке подписных листов выявляли превышение допустимого уровня количества брака как у оппозиционных, так и у провластных кандидатов. По его словам, окончательные решения по регистрации кандидатов или отказу в ней будут приниматься на заседании окружных избиркомов 16 июля.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.