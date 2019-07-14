Оппозиционеры на акции в Москве пообещали бороться за свои подписи

Илья Яшин с активистами на митинге в Москве Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На проходящей в воскресенье акции в Москве оппозиционеры, решившие выдвинуть свои кандидатуры на выборах депутатов Мосгордумы, заявили о намерении бороться за каждую подпись, вплоть до Центризбиркома РФ.

"В нормальном суде была бы возможность обжаловать решение комиссии, но в нашем суде это невозможно. Тем не менее, мы будем бороться, выгрызать каждую подпись. В понедельник мы будем в окружной комиссии. Во вторник в 10 утра мы вместе со всеми независимыми кандидатами пойдем к ЦИКу, чтобы потребовать встречи с Эллой Памфиловой", - сказал журналистам Сергей Митрохин (43 округ).

"Сейчас по всей Москве снимают независимых кандидатов. Начиная с завтрашнего дня мы начинаем организовывать непрерывные акции протеста, потому что мы в своем праве. Не у нас отбирают мандаты, у вас отбирают политическое представительство", - заявил Илья Яшин (45 округ).

Несогласованная с властями акция независимых кандидатов в Мосгордуму началась в Новопушкинском сквере и затем переместилась к мэрии Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники несанкционированной акции проследовали от Новопушкинского сквера по Тверской улице к зданию московской мэрии по призыву Яшина. Участники движения прошли с плакатами "Это наш город", "Допустите кандидатов" и скандировали лозунги в поддержку независимых кандидатов, во главе колонны шли Любовь Соболь и Илья Яшин.

Звукоусиливающей аппаратуры на мероприятии нет, поэтому кандидаты по очереди выступают с небольших возвышений по пути следования колонны.

Ранее Соболь, Яшин, а также Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Булыкин заявили, что среди подписей в их поддержку при проверки было найдено много брака. Из-за этого им могут отказать в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.