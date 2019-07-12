Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"В некоторых социальных сетях размещены сведения о возможном проведении 14 июля 2019 года на территории Новопушкинского сквера в Москве массового публичного мероприятия. В качестве цели мероприятия заявлена встреча избирателей с кандидатами в депутаты Московской городской Думы. Вышеуказанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано", - сказала Нефедова.

В связи с этим, отметила она, прокурор Центрального административного округа столицы вынес предостережения организаторам встречи Дарье Бесединой, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой, Кириллу Гончарову, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Максиму Круглову, Дмитрию Клочкову, Сергею Митрохину, Елене Русаковой, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Сергею Цукасову, Роману Юнеману, Константину Янкаускасу, Илье Яшину о недопустимости нарушения действующего законодательства и об ответственности в случае его нарушения.

В прокуратуре Москвы заявили, что "как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность".