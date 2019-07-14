Среди подписей в поддержку кандидатуры Соболь на выборы нашли много брака

Любовь Соболь Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По итогам проверки подписных листов в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в воскресенье.

"Она в сетях заявляла, что к ней предвзято относятся. У нее признаны 725, а сначала обсуждалось 975, то есть ей простили 250 подписей - там, где были незначительные исправления. 14,67% брака. Допустимый брак - 10%. То есть ей не хватает подписей для регистрации. И через соцсети она давит на избирательные комиссии", - сказал он.

Горбунов призывает кандидатов, которым не хватает подписей для регистрации, приходить на заседания окружных избирательных комиссий и доказывать свою правоту. Он подчеркнул, что комиссии настроены доброжелательно.

По словам главы Мосгоризбиркома, в подписных листах в поддержку Соболь есть умершие, граждане, проживающие в других избирательных округах, не соответствует дата рождения, проживающие в Москве по временной регистрации.

"Например, 23 подписи вообще несуществующих людей. 24 избирателя дважды расписались в подписных листах, - рассказал Горбунов. - У 42 не соответствуют фамилии, имена, отчества, у 71 не соответствуют паспортные данные, у 150 адрес места жительства не соответствует фактическому".

Он отметил, что и Соболь, и другим кандидатам создавались равные условия для сбора подписей, в том числе, выделялись наряды полиции для обеспечения порядка в местах сбора.

Ранее Соболь сообщила в соцсетях, что в знак протеста против действия окружной избирательной комиссии, нашедшей в ее подписных листах много брака, объявляет голодовку.