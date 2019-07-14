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Что произошло за день: воскресенье, 14 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оппозиция организовала в Москве несанкционированную акцию. Ее возглавили политики, которым могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за брака в подписях в их поддержку. Среди них - Любовь Соболь и Илья Яшин. На акцию собрались около тысячи человек. Колонна прошла от Новопушкинского сквера сначала к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому. Вечером были задержаны организаторы акции и несколько десятков протестующих - всего более 25 человек. По данным полиции, участники акции пытались разбить палатки у Мосгоризбиркома.

- В Турцию прибыли еще два самолета с грузом С-400. Компоненты российской системы ПВО были доставлены на авиабазу "Мюртед" под Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает завершить сделку к апрелю 2020 года.

- В Париже задержали 152 участников протестов. Акция началась на Елисейских полях после завершения военного парада в честь Дня взятия Бастилии. Еще до начала парада в толпе раздавались лозунги "желтых жилетов", а во время парада протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

- МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области. Колебания уровня воды в реках Ока, Ия и Уда из-за сильных осадков ожидаются ниже критических отметок. На случай подтопления населенных пунктов в регион доставлены водоналивные дамбы.

- В Азербайджане ветвь 500-летнего платана упала на людей. Пострадали 19 человек, включая двоих россиян. Четверых пострадавших отправили в Баку.

- НАСА опубликовало в твиттере фотографию марсохода Curiosity. Снимок был сделан с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter еще в мае. На изображении марсоход представляет собой едва различимую точку.

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