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Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатами в депутаты Мосгордумы, заявил в понедельник председатель комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов. Всего документы сдали 292 человека. Большинство зарегистрированных - порядка 130 человек - представители парламентских партий.

Больше всего отказов - в восьмом избирательном округе, также есть отказы в 13, 28, 30, 41, 42 округах.

В понедельник и вторник будут проходить последние заседания комиссии. "В среду будет полная картина", - уточнил председатель Мосгоризбиркома.

По итогам проверки документов все кандидаты получили протоколы, где зафиксированы нарушения, но при этом кандидат может заявить свои возражения, и комиссия может не принять итоги рабочей группы, а вынести свое решение.

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"Комиссия давала возможность кандидатам вносить исправления. В протоколы вошли только те нарушения, которые не могут быть устранены. Например, были умершие люди, не москвичи, или вообще не существующие. В случае, если кандидат не будет согласен с решением комиссии, он может оспорить его в суде", - сказал он.

При этом Горбунов призвал кандидатов не оказывать давление на комиссию.

"Часть кандидатов вместо того, чтобы изучать протоколы и подготовиться к заседанию комиссии открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии. Размешаются петиции, проводятся несанкционированные митинги, пикетирование окружных комиссий и Мосгорисбиркома", - сказал он.

Горбунов также сообщил, что в избирком поступило 200 петиций с одинаковым текстом с разных электронных адресов.

"И везде один текст... Требуем зарегистрировать... Но почему-то под этими петициями большинство тех, кто поставил подпись, - это жители Московской области. Какое отношение они имеют к выборам в Москве, непонятно", - отметил Горбунов.

Мосгордума Мосгоризбирком Валентин Горбунов

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