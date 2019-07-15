Поиск

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Накануне независимые кандидаты в Мосгордуму и их сторонники провели в центре Москвы акцию протеста с требованием допустить их до участия в выборах. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому. Для Яшина, Соболь и еще более 20 человек акция закончилась в отделении полиции.

Протестующие, в частности, требовали встречи с Горбуновым, который, однако, к людям не вышел. Яшин со ссылкой на помощника Горбунова сообщал, что председатель МГИК находится на даче.

Однако в понедельник в эфире "Эха Москвы" Горбунов сообщил, что на даче не был, однако подчеркнул, что у него был выходной.

"Я еще вчера в присутствии всей прессы сказал: пусть приходят в понедельник, я их приму. Нас провоцируют. Кто им отказывает во встрече? Если у вас нерабочий день, а все вас требуют на радиостанции это нормально?", - ответил он на вопрос ведущих о том, не стоит ли после протестов встретиться с кандидатами.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. 16 июля истекает срок проверки подписей и регистрации кандидатов.

Мосгордума Илья Яшин Любовь Соболь

Новости по теме

Новости

На криминальной "сходке" в Люберцах были задержаны 32 человека

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Полиция продолжила дежурить у здания Мосгоризбиркома

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Оппозиционеры на акции в Москве пообещали бороться за свои подписи

Оппозиционеры на акции в Москве пообещали бороться за свои подписи

Зампред ЦИК заявил об отсутствии аргументов у организаторов акции в центре Москвы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');