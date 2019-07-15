Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Горбунов прямо сейчас в эфире Эха: я готов принять кандидатов в депутаты. Это заслуга всех, кто вчера выходил. Предлагаю всем независимым оппозиционным кандидатам приехать к 15 часам на эту встречу. — Соболь Любовь (@SobolLubov) 15 июля 2019 г.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил сейчас в эфире "Эха Москвы", что готов встретиться с независимыми кандидатами. Я приеду к нему в 15:00 и положу на стол доказательства того, что забракованные подписи в мою поддержку - реальны. Будем добиваться регистрации. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 15 июля 2019 г.

Накануне независимые кандидаты в Мосгордуму и их сторонники провели в центре Москвы акцию протеста с требованием допустить их до участия в выборах. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому. Для Яшина, Соболь и еще более 20 человек акция закончилась в отделении полиции.

Протестующие, в частности, требовали встречи с Горбуновым, который, однако, к людям не вышел. Яшин со ссылкой на помощника Горбунова сообщал, что председатель МГИК находится на даче.

Однако в понедельник в эфире "Эха Москвы" Горбунов сообщил, что на даче не был, однако подчеркнул, что у него был выходной.

"Я еще вчера в присутствии всей прессы сказал: пусть приходят в понедельник, я их приму. Нас провоцируют. Кто им отказывает во встрече? Если у вас нерабочий день, а все вас требуют на радиостанции это нормально?", - ответил он на вопрос ведущих о том, не стоит ли после протестов встретиться с кандидатами.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. 16 июля истекает срок проверки подписей и регистрации кандидатов.