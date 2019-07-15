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Полиция продолжила дежурить у здания Мосгоризбиркома

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Полиция продолжает дежурить возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после прошедшей накануне несанкционированной акции протеста, сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса".

Здание огорожено рамками, у людей, желающих пройти на территорию, просят документы.

МоскваИлья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания МосгоризбиркомаИлья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания МосгоризбиркомаЧитать подробнее

Сейчас у Мосгоризбиркома не проходит никаких акций; позже в здании пройдет брифинг председателя комиссии Валентина Горбунова.

В акции оппозиции, прошедшей в воскресенье, по данным полиции, приняло участие около тысячи человек. Организаторы заявляют, что участников было несколько тысяч.

Демонстранты требовали от Мосгоризбиркома зарегистрировать независимых кандидатов и не отбраковывать их подписи по формальным показателям. В акции, в частности, приняли участие Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Булыкин, среди подписей которых комиссия нашла много брака.

Люди сначала собрались в Новопушкинском сквере, потом пошли к московской мэрии, а затем к Мосгоризбиркому. Там было задержано больше 25 человек, им вменяют попытку разбить палаточный лагерь у здания избирательной комиссии.

Мосгоризбирком Москва

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