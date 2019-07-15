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Мосгоризбирком предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты

По мнению его главы Валентина Горбунова, сбор подписей избирателей для кандидатов надо сохранить, так как "должен быть какой-то барьер"

Мосгоризбирком предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник заявил, что срок проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов можно было бы увеличить с 10 до 15 дней, чтобы проводить проверку "в спокойной обстановке".

"Наверное, в будущем надо увеличивать срок для того, чтобы спокойно можно было разобраться, выслушать претензии кандидатов. Это самая главная на сегодняшний день проблема, которую, думаю, законодатель может в будущем изменить", - сказал он.

Глава горизбиркома пояснил, что в настоящее время на проверку подписей отводится десять дней, а протоколы результатов проверки должны быть представлены не менее чем за двое суток до заседания окружной комиссии по принятию решения о регистрации.

По его словам, фактически на проверку остается уже не десять дней, а восемь, из которых два воскресенья.

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Политологи и законодатели должны решить, стоит ли проходной барьер снижать, либо наоборот повысить, добавил Горбунов.

В целом Горбунов полагает, что сбор подписей избирателей для кандидатов в депутаты Мосгордумы необходимо сохранить. По его словам, "должен быть какой-то барьер".

Ранее Любовь Соболь, Илья Яшин, а также Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Булыкин сообщали, что среди подписей в их поддержку при проверке было найдено много брака. Из-за этого им могут отказать в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.

В Новопушкинском сквере и у здания Мосгоризбиркома в воскресенье прошли акции протеста. Участники несанкционированной акции проследовали от Новопушкинского сквера по Тверской улице к зданию московской мэрии по призыву Яшина. Участники движения прошли с плакатами "Это наш город", "Допустите кандидатов" и скандировали лозунги в поддержку независимых кандидатов.

По данным полиции, в акции приняли участие порядка тысячи человек. Оппозиционер Яшин был задержан у здания Мосгоризбиркома. Среди задержанных и кандидат в депутаты Мосгордумы по 43-му округу из числа сторонников Алексея Навального - Любовь Соболь.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов.

Мосгордума Валентин Горбунов

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