Что произошло за день: понедельник, 15 июля

Продленная "заморозка" накопительной части пенсии, решение Мосгоризбиркома по регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму и задержание криминальных авторитетов в Люберцах

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минтруд запланировал продление моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом говорится в проекте бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

- Глава "Роснефти" попросил о налоговых льготах в обмен на инвестиции в освоение месторождений Арктики. По данным "Ведомостей", Игорь Сечин направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором указал, что компания и ее партнеры готовы вложить в работу от 5 до 8,5 трлн рублей, а льготы требуются на сумму 2,6 трлн рублей. В Кремле сказали, что решение по вопросу пока не принималось, а в Минфине подчеркнули, что выпадающие доходы бюджета придется компенсировать, а источники для этого не определены.

- В Люберцах были задержаны 32 участника криминальной "сходки". Среди них - "вор в законе" Олег Шишканов (ныне Медведев), которого арестовали по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии" (ст.210.1 УК РФ). По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Источник сообщал, что задержан был также внук Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в январе 2013 года.

- Девять человек получили отказ в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком заявил, что зарегистрированы 187 кандидатов, полная картина будет в среду. Вечером в понедельник оппозиционер Илья Яшин объявил, что он оказался среди тех, кого сняли с выборов.

- Глава Мосгоризбиркома не стал говорить с оппозиционерами в присутствии СМИ. Перед этим во вторник Валентин Горбунов заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что политикам не отказывали во встрече на фоне проблем с браком в подписях. Любовь Соболь и Илья Яшин в ответ заявили о планах встретиться с Горбуновым. На месте он предложил оппозиционерам личный прием, от которого они отказались.

- Владелец ГК "Новый поток" Дмитрий Мазуров отправлен по арест по делу о мошенничестве. По версии следствия, он похитил 1,8 млрд рублей у Сбербанка, средства направлялись Антипинскому НПЗ в рамках кредитной линии. Бизнесмен вину не признает. В Сбербанке сообщили, что дело возбуждено по его заявлению в правоохранительные органы. Банк подчеркивает, что Мазуров и бывший гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко скрывали крупные долги предприятия.