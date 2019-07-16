Поиск

ЦИК отказался вмешиваться в регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Вместо этого там предложили кандидатам обсудить вопросы интерпретации законов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком не имеет права вмешиваться в решения окружных комиссией по регистрации кандидатов в Мосгордуму, комиссия может обсудить с оппозиционными кандидатами только проблемы интерпретации законодательства. Об этом на встрече с этими политиками заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что ЦИК не может рассматривать жалобы, которые могли бы повлиять на судьбу кандидатов. В Центризбиркоме можно обжаловать только действия или бездействие избиркомов, объяснил Булаев.

Политики перечислили членам ЦИК то, что считают допущенными в их отношении нарушениями. Они пожаловались, что при проверке подписных листов проверяющие допускали ошибки в именах при их вводе в систему ГАС "Выборы", а также что их не допустили следить за этапом сверки подписей с базами МВД. Кандидат

Кандидаты описали проблемы, с которыми столкнулись на этапе проверки выборов: намеченные, по их мнению, ошибки в именах при вводе данных в ГАС "Выборы" при том, что в подписных листах написано верно, а также недопуск к этапу сверки с базами данных МВД. Кирилл Гончаров, который выдвинулся в Мосгордуму от "Яблока" по 32-му избирательному округу, заявил, что это не отдельные, а систематические ошибки.

Бывший лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, который хотел идти на выборы в Мосгордуму по 43-му округу, предложил зарегистрировать всех, кто собрал подписи в поддержку выдвижения .

Булаев отметил красоту предложенной схемы, но попросил уточнить: "Можно хотя бы приблизительно назвать норму закона, которая позволяет зарегистрировать всех?" Митрохин сослался на Конституцию.

В ЦИК приняли политиков, которые требовали встречи с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Она сейчас находится на больничном после операции на плечевом суставе, на работу она должна выйти 22 июля и готова встретиться с оппозиционерами в этот день. На встречу в ЦИК 16 июля пришли два выдвиженца от "Яблока" - Митрохин и Гончаров, а также самовыдвиженец Иван Кульнев (23 округ). Ранее заявление о встрече подписали 14 человек.

Митрохин спросил, нельзя ли организовать дистанционное участие Памфиловой в этом разговоре. Он назвал ситуацию в Москве "крайне скандальной", и добавил, что глава ЦИК несет политическую ответственность за все, что происходит на выборах.

"Элла Александровна находится в состоянии, не вызывающем опасений врачей, но время позволяет не заставлять человека через боль и через силу общаться с нами", - ответил Булаев.

Сама Памфилова в интервью Business FM назвала требование о встрече с ней "ударом ниже пояса". "Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями", — заявила она.

На утро 16 июля Мосгоризбирком сообщил, что отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму и зарегистрировал 216. Отказ можно оспорить в Мосгоризбиркоме или в суде. 17 июля будут опубликованы окончательные списки зарегистрированных кандидатов.

Мосгордума Мосгоризбирком ЦИК Элла Памфилова Кирилл Гончаров Сергей Митрохин

Новости по теме

Новости

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Двое задержанных на воскресной акции в Москве обвинили полицейских в побоях

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Баллотирующиеся в Мосгордуму оппозиционеры будут требовать встречи с Памфиловой

Баллотирующиеся в Мосгордуму оппозиционеры будут требовать встречи с Памфиловой

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

На криминальной "сходке" в Люберцах были задержаны 32 человека

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли трассу А108

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');