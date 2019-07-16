ЦИК отказался вмешиваться в регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Вместо этого там предложили кандидатам обсудить вопросы интерпретации законов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком не имеет права вмешиваться в решения окружных комиссией по регистрации кандидатов в Мосгордуму, комиссия может обсудить с оппозиционными кандидатами только проблемы интерпретации законодательства. Об этом на встрече с этими политиками заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что ЦИК не может рассматривать жалобы, которые могли бы повлиять на судьбу кандидатов. В Центризбиркоме можно обжаловать только действия или бездействие избиркомов, объяснил Булаев.

Политики перечислили членам ЦИК то, что считают допущенными в их отношении нарушениями. Они пожаловались, что при проверке подписных листов проверяющие допускали ошибки в именах при их вводе в систему ГАС "Выборы", а также что их не допустили следить за этапом сверки подписей с базами МВД. Кандидат

Кандидаты описали проблемы, с которыми столкнулись на этапе проверки выборов: намеченные, по их мнению, ошибки в именах при вводе данных в ГАС "Выборы" при том, что в подписных листах написано верно, а также недопуск к этапу сверки с базами данных МВД. Кирилл Гончаров, который выдвинулся в Мосгордуму от "Яблока" по 32-му избирательному округу, заявил, что это не отдельные, а систематические ошибки.

Бывший лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, который хотел идти на выборы в Мосгордуму по 43-му округу, предложил зарегистрировать всех, кто собрал подписи в поддержку выдвижения .



Булаев отметил красоту предложенной схемы, но попросил уточнить: "Можно хотя бы приблизительно назвать норму закона, которая позволяет зарегистрировать всех?" Митрохин сослался на Конституцию.

В ЦИК приняли политиков, которые требовали встречи с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Она сейчас находится на больничном после операции на плечевом суставе, на работу она должна выйти 22 июля и готова встретиться с оппозиционерами в этот день. На встречу в ЦИК 16 июля пришли два выдвиженца от "Яблока" - Митрохин и Гончаров, а также самовыдвиженец Иван Кульнев (23 округ). Ранее заявление о встрече подписали 14 человек.

Митрохин спросил, нельзя ли организовать дистанционное участие Памфиловой в этом разговоре. Он назвал ситуацию в Москве "крайне скандальной", и добавил, что глава ЦИК несет политическую ответственность за все, что происходит на выборах.

"Элла Александровна находится в состоянии, не вызывающем опасений врачей, но время позволяет не заставлять человека через боль и через силу общаться с нами", - ответил Булаев.

Сама Памфилова в интервью Business FM назвала требование о встрече с ней "ударом ниже пояса". "Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями", — заявила она.

На утро 16 июля Мосгоризбирком сообщил, что отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму и зарегистрировал 216. Отказ можно оспорить в Мосгоризбиркоме или в суде. 17 июля будут опубликованы окончательные списки зарегистрированных кандидатов.