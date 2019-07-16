Председатель СПЧ предложил поменять выборное законодательство

Федеральный закон позволяет признать недействительной подпись избирателя из-за формальных нарушений в протоколе, заметил он

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Отбраковка подписей, сданных в поддержку выдвижения кандидатов в Мосгордуму говорит о том, что пора изменить федеральный закон об основных гарнатиях избирательных прав граждан. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов. Он призвал Госдуму этим заняться.

По его словам, этот закон допускает, что подпись гражданина можно признать недействительной из-за несоблюдения формальных требований. "Вот наша судебная практика исходит из того, что документ может быть признан недействительным, если подпись поставлена не тем лицом, которое должно было его подписать", - напомнил он. Избирательный закон же следует противоположному принципу: подпись признается недействительной, если признается недействительным весь протокол, отметил Федотов.

Глава СПЧ подчеркнул, что его претензии связаны не с Мосгоризбиркомом и не с московским избирательным кодексом.

Непризнание подписи в этой ситуации, как он считает, нарушает не права кандидата, а права подписанта на волеизъявление. Опечатки и недостатки оформления протокола с такой подписью не должны становиться причиной для ее признания недействительной, заявил Федотов.

Перед выборами в Мосгордуму выдвиженцы от непарламентских партий или самовыдвиженцы должны пройти муниципальный фильтр и собрать в своем округе подписи определенного процента избирателей, которые поддерживают это выдвижение.

После сдачи собранных подписей кандидаты стали жаловаться, что при проверке подписных листов часть подписей признается недействительными из-за опечаток при вводе фамилий в базу ГАС "Выборы", из-за отсутствия нумерации на листах или из-за неподшитых листов. В ряде случаев политики говорили, что графологи забраковали подписи при которых дата, по их мнению, была написала одной рукой для всех. В частности, о том, что их подписи признали недействительными, заявляли юрист Елена Лукьянова, журналист Илья Азар и социолог Григорий Юдин.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие подобные заявления не подтвердились, и у кандидатов приняли все подписные листы.