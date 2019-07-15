Баллотирующиеся в Мосгордуму оппозиционеры будут требовать встречи с Памфиловой

Любовь Соболь (посередине) на несогласованной акции на Трубной площади Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционные политики, баллотирующиеся в Мосгордуму, заявили на несанкционированном мероприятии в понедельник на Трубной площади, что 16 июля они намерены встретиться с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Наше требование зарегистрировать всех! Независимых, провластных - всех. На честных и конкурентных выборах мы выясним, кто сильнее!", - сказал во время выступления на акции на Трубной площади выдвинутый кандидатом от "Яблока" Сергей Митрохин (43 округ).

Политик сообщил, что оппозиционеры придут в ЦИК, чтобы добиваться встречи с Памфиловой. 12 июля в адрес ЦИК поступило обращение от муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на нарушения в процессе регистрации ряда кандидатов. Памфилова выразила готовность встретиться с ними, но 21 июля, когда выйдет из больничного отпуска. Митрохин объявил, что кандидаты все равно намерены прийти к избиркому, так как регистрация кандидатов завершится 16 июля.

"Мне уже позвонили и сказали, что в 11 часов встреча состоится. Правда, пока непонятно, будет ли она на ней присутствовать, она на больничном", - сказал на митинге Митрохин.

Илье Яшину окружная избирательная комиссия в понедельник отказала в регистрации. После заседания он прибыл на митинг. "Они всех нас сняли с выборов. Полностью проигнорировали все наши аргументы. Ни одна подпись, которая была забракована, не была пересмотрена. Они отказались рассмотреть 150 письменных заявлений граждан о том, что они действительно ставили за меня подпись. Мы будем приходить сюда каждый день в 19:00 и требовать регистрации. Разумеется, я подам апелляцию", - заявил он во время выступления на акции.

Акция проходит спокойно. Как передает корреспондент "Интерфакса", были задержаны двое активистов националистического движения SERB.

На 20 июля Либертарианская партия России согласовала митинг на проспекте Сахарова, на котором будут требовать регистрации всех независимых кандидатов.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому. Через несколько часов собравшиеся начали устанавливать палатки для того, чтобы остаться там на ночь, после чего сотрудники правоохранительных органов очистили площадку перед избиркомом. По официальным данным, были задержаны 25 человек.