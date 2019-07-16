В ЦИК не допустили выбраковку подписей за кандидатов из-за ошибок операторов

Секретарь комиссии Майя Гришина надеется, что эти ошибки исправят на уровне Мосгоризбиркома

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ошибки операторов не могут быть основанием для выбраковки подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборы, заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Она уточнила, что имеет в виду ошибки, которые операторы делают, когда вводят информацию в систему для сравнения сданных подписей с базами.

По словам Гришиной, окружные комиссии такие ошибки должны учитывать. Она надеется, что ситуация будет исправлена на уровне Мосгоризбиркома.

"Если бы мы присутствовали при проверке, мы бы предотвратили этот неправильный ввод", - заявил Кирилл Гончаров, который выдвинулся в Мосгордуму от партии "Яблоко" по 32-му избирательному округу.

Независимые и оппозиционные кандидаты в Мосгордуму ранее заявляли, что им отказали в регистрации, признав недействительными собранные подписи, в которых операторы при проверке специально делали ошибки: в номера паспортов добавляли лишние цифры, в именах могли быть заменены отдельные буквы, например, "АнОтольевич" вместо "АнАтольевич". Кандидат по 3-му округу от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев сообщил, что из 2400 забракованных подписей 1591 признана недействительной из-за подобных ошибок при вводе в систему ГАС "Выборы".

В ряде случаев проверяющие списки графологи заявляли, что у нескольких кандидатов дата сдачи подписи написана одной и той же рукой. Кандидат от "Яблока" по 37-му округу Елена Русакова утверждает, что в ее случае нарушением были признаны непрошитые и непронумерованные листы. Также кандидаты жаловались, что им не разрешили наблюдать за сверкой подписей с базами данных МВД.

На утро 16 июля Мосгоризбирком сообщил, что отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму и зарегистрировал 216. В частности, отказы получили футболист Дмитрий Булыкин (43 округ) и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (45 округ). Отказ они могут оспорить в суде или Мосгорибрикоме. 17 июля будут опубликованы окончательные решения о регистрации кандидатов.