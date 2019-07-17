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Избирком получил лишь несколько жалоб от кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лишь несколько человек по состоянию на среду просят Мосгоризбирком отменить отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты.

"В четверг мы будем рассматривать одну жалобу по отмене решения. Сегодня уже, по-моему, два кандидата подали жалобы", - сказал на пресс-конференции в "Интерфаксе" в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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По его словам, жалобы поступают самые разнообразные, но зачастую они противоречат законодательству.

"А в целом жалобы идут друг на друга. Ну, например, в жалобе просят продлить срок сбора подписей или просят перенести дату регистрации. Но это все за рамками закона", - сказал глава МГИК.

Ранее он сообщил, что окружные избиркомы отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты. При этом было зарегистрировано 233 кандидата: 171 от партий партий и 62 самовыдвиженца.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.

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