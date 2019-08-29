Депутаты Мосгордумы призвали Собянина остановить строительство "Юго-Восточной хорды"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве создали рабочую группу для проверки безопасности строительства "Юго-Восточной хорды" через территорию радиоактивного могильника, рассказала глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова. В группу вошли депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители. Они потребовали от мэра Сергея Собянина немедленно остановить строительство.

Группа также потребовала провести всестороннюю экспертизу проекта с забором всех почв и воздуха, провести рекультивацию могильника и затем повторную экспертизу. Также Стебенкова потребовала закрыть доступ гражданам на территорию радиоактивного могильника и на территорию проведения экспертизы.

Кроме Стебенковой, в группу вошли эколог, лидер движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин, профессор, доктор технических наук, эколог, специалист по ядерной безопасности Владимир Кузнецов, руководитель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре, глава муниципального округа Царицыно, онколог ЮАО Елена Самышина, экологи, местные жители.

Ранее экологи и журналисты сообщили, что "Юго-Восточная хорда" будет проложена через могильник урана и тория, это создает риск подъема радиоактивных отходов на поверхность и возникновения экологической катастрофы. Могильник находится на склоне Москвы-реки между музеем-заповедником Коломенское, железнодорожным мостом Курского направления и Московским заводом полиметаллов.

Стебенкова в апреле направила запрос в департамент строительства. Ей ответили, что радиоактивный могильник существует больше сорока лет и находится под контролем, что хорду проложат не рядом с могильником, а у железной дороги, и что радиационный фон в зоне строительства в три раза ниже предельно допустимого. При этом депутат подтвердила, что в зоне могильника есть две зоны, где смыт грунт и куда открыт доступ всем желающим.

В июле корреспондент "Коммерсанта" сообщил, что нашел на территории могильника три пронумерованных участка с углублениями в полметра, огороженных лентой с прикрепленными листами с надписью "участок радиоактивного загрязнения". У забора завода дозиметр зафиксировал показания в 152 и 634 мкр/ч (при естественном радиационном фоне в 20 мкр/ч). У подошвы склона, и вовсе зафиксировал пороговое значение в 999 мкр/ч. Таким образом, радиационный фон в этом месте был превышен в 50 раз, писала газета.

Глава энергетической программы "Гринписа России" Рашид Алимов рассказал изданию, чтоо специалисты "Радона" постоянно ведут работу на склоне, заменяя грунт, но по весне он съезжает, и все приходится повторять. Эколог выразил уверенность, что любое строительство в этом районе привет к тому, что будет затронут зараженный грунт.