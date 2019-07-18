Список самовыдвиженцев в Мосгордуму
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В единый день голосования 8 сентября в столице выберут депутатов Московской городской думы седьмого созыва. На следующие пять лет изберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах.
Официально претендентами на эти места уже стали 233 человека: окружные избирательные комиссии зарегистрировали 171 представителя различных партий и 62 самовыдвиженца.
Участие в избирательной кампании продолжат 44 кандидата от КПРФ, 45 - от ЛДПР и 42 - от "Справедливой России", которым не требовался сбор подписей. Кроме того, зарегистрированы представители непарламентских партий - "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Гражданской силы", "Зеленых" и "Партии роста".
16 июля завершился этап проверки подписей. В регистрации было отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам, то есть всего 57 кандидатам.
Зарегистрированные независимые кандидаты
|
Имена кандидатов
|
№ округа
|
Титов Андрей Михайлович, гендиректор ООО "МТ-МОДУЛЬ"
|
01 (Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково)
|
Воловец Светлана Альбертовна, директор ГБУ города Москвы Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой
|
02 (Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино)
|
Рассудов Павел Юрьевич, индивидуальный предприниматель
|
02 (Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино)
|
Цветкова Сабина Алановна, председатель Общественного совета "Центра добрых дел Сабины Цветковой"
|
03 (Митино, Покровское-Стрешнево, частью Щукино)
|
Киселева Мария Александровна, директор спортивной школы "Центр по синхронному плаванию М. Киселевой", телеведущая, трехкратная чемпионка Олимпийских игр
|
04 (Крылатское, Строгино, частью Кунцево)
|
Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий телеканала "ТВ ЦЕНТР"
|
05 (Строгино, частью Кунцево, Филёвский парк, Хорошёво-Мнёвники, частью Щукино)
|
Балыхин Михаил Григорьевич, ректор Московского государственного университета пищевых производств
|
06 (Головинский, Левобережный, Ховрино, частью Западное Дегунино)
|
Перфилова Надежда Рафаиловна, директор школы № 2098, депутат Мосгордумы на непостоянной основе
|
07 (Восточное Дегунино, Дмитровский, частью Западное Дегунино, частью Бескудниковский)
|
Беседина Дарья Станиславовна, руководитель направления практических исследований в Фонде содействия развитию городов "Городские Проекты Ильи Варламова и Максима Каца"
|
08 (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол)
|
Копейкина Екатерина Николаевна, депутат Совета депутатов муниципального округа Аэропорт на непостоянной основе, замдиректора Центр досуга и спорта "Орбита"
|
08 (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол)
|
Медведев Андрей Андреевич, журналист, главный редактор Объединенной редакции ЭСМИ: "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Культура"(радиоканал)
|
09 (Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский, частью Бескудниковский)
|
Ганялина Анна Владимировна, заведующая филиалом-врач-специалист поликлиники № 6
|
09 (Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский, частью Бескудниковский)
|
Картавцева Лариса Руслановна, первый замдиректора Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы, депутат Мосгордумы на непостоянной основе
|
10 (Бибирево, Лианозово, Северный)
|
Нифантьев Евгений Олегович, гендиректор ООО Сеть Социальных Аптек "Столички"
|
11 (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное)
|
Шапошников Алексей Валерьевич, депутат, председатель Мосгордумы
|
12 (Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково)
|
Бускин Игорь Владимирович, директор парка "Бабушкинский", депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на непостоянной основе
|
13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский)
|
Клочков Дмитрий Владимирович индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина Роща на непостоянной основе
|
14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)
|
Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного социального университета
|
14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)
|
Цукасов Сергей Сергеевич, гендиректор ООО "РТА"
|
14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)
|
Школьников Александр Наумович, пенсионер, депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский на непостоянной основе
|
14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)
|
Востоков Юрий Александрович, директор ЗАО "Куйбышевское"
|
15 (Гольяново, Метрогородок, частью Северное Измайлово)
|
Метельский Андрей Николаевич, депутат, заместитель председателя Мосгордумы
|
15 (Гольяново, Метрогородок, частью Северное Измайлово)
|
Андреева Александра Александровна, домохозяйка
|
16 (Богородское, Преображенское, частью Соколиная гора)
|
Молев Антон Ильич, депутат Мосгордумы
|
16 (Богородское, Преображенское, частью Соколиная гора)
|
Татулова Анастасия Анатольевна, гендиректор ООО "Андерсон-Франчайзинг"
|
17 (Перово, частью Ивановское, частью Соколиная гора)
|
Марусенко Марья Михайловна, консультант отдела по рабочему и профсоюзному движению КПРФ
|
18 (Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, частью Северное Измайлово)
|
Табашников Николай Игоревич, главный редактор телеканала "Моя Планета"
|
18 (Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, частью Северное Измайлово)
|
Назарова Ирина Александровна, главврач клинической больницы имени Плетнёва
|
19 (Новогиреево, частью Вешняки, частью Ивановское)
|
Шевченко Вера Леонидовна, исполнительный секретарь районного отделения "Единой России"
|
21 (частью Выхино-Жулебино, частью Рязанский)
|
Святенко Инна Юрьевна, депутат Мосгордумы
|
22 (Капотня, частью Люблино, частью Марьино)
|
Николаева Елена Леонидовна, президент ассоциация участников "Малоэтажного и коттеджного строительства "НАМИКС"
|
23 (Кузьминки, частью Люблино, частью Рязанский)
|
Дягилев Игорь Владимирович, главврач Диагностического центра №3 Департамента здравоохранения Москвы
|
24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый)
|
Тарасов Антон Александрович, инженер-дефектоскопист ООО "ЭнергоТехСервис"
|
24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый)
|
Полищук Станислав Петрович, временно не работает
|
25 (Печатники, частью Марьино)
|
Стебенкова Людмила Васильевна, депутат Мосгордумы
|
25 (Печатники, частью Марьино)
|
Щитов Кирилл Владимирович, депутат Мосгордумы
|
26 (Братеево, Зябликово, частью Орехово-Борисово Южное)
|
Орлов Степан Владимирович, депутат Мосгордумы
|
27 (Орехово-Борисово Северное, частью Орехово-Борисово Южное)
|
Самышина Елена Александровна, главврач Онкологического диспансера №4
|
28 (Москворечье-Сабурово, частью Царицыно, частью Нагатинский затон)
|
Артемьев Олег Германович, космонавт-испытатель 3 класса
|
29 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, частью Царицыно)
|
Русецкая Маргарита Николаевна, ректор Института русского языка имени Пушкина"
|
30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное)
|
Юнеман Роман Александрович, управляющий директор АНО "Жилищная Инициатива"
|
30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное)
|
Зверев Сергей Иванович, депутат Мосгордумы
|
31 (Нагорный, Чертаново Северное, частью Зюзино)
|
Мельникова Ольга Николаевна, директор центра социального обслуживания "Коломенское", депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон на непостоянной основе
|
32 (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, частью Нагатинский затон)
|
Гусева Людмила Ивановна, депутат Мосгордумы
|
33 (Южное Бутово, частью Северное Бутово)
|
Семенников Александр Григорьевич, депутат Мосгордумы
|
34 (Ясенево, частью Зюзино, частью Северное Бутово)
|
Малахов Сергей Викторович, гендиректор ООО "МСВ РИТЕЙЛ", депутат Совета депутатов муниципального округа Коньково на непостоянной основе
|
35 (Коньково, Тёплый стан)
|
Метлина Наталия Борисовна, журналистка, теле- и радиоведущая, гендиректор ООО "Галеон Медиа"
|
35 (Коньково, Тёплый стан)
|
Папета Артём Владимирович, главный эксперт аналитического отдела в представительстве правительства Калининградской области при Правительстве РФ
|
36 (Котловка, Обручевский, Черёмушки)
|
Шарапова Ольга Викторовна, главврач клинической больницы имени Виноградова, депутат Мосгордумы на непостоянной основе
|
36 (Котловка, Обручевский, Черёмушки)
|
Козлов Александр Михайлович, директор АНО "Центр контроля качества городской среды"
|
38 (частью Проспект Вернадского, частью Тропарёво-Никулино; поселения Вороновское, Воскресенское, Десёновское, Киевский, Кленовское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка)
|
Головченко Валерий Владимирович, гендиректор ООО "Транспортная Компания "Славия"
|
39 (Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк)
|
Князев Владимир Николаевич, старший инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы
|
39 (Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк)
|
Батышева Татьяна Тимофеевна, директор Научно-практического центра детской психоневрологии, депутат Мосгордумы на непостоянной основе
|
40 (Очаково-Матвеевское, Солнцево, частью Тропарёво-Никулино)
|
Герасимов Евгений Владимирович, депутат Мосгордумы
|
41 (Можайский, частью Кунцево, частью Фили-Давыдково)
|
Соболев Алексей Анатольевич, замредседателя исполнительного комитета МОО "Справедливость"
|
41 (Можайский, частью Кунцево, частью Фили-Давыдково)
|
Сокуренко Вадим Александрович, режиссер монтажа ООО "Рашн трэвел гайд", депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево на непостоянной основе
|
41 (Можайский, частью Кунцево, частью Фили-Давыдково)
|
Меньшиков Михаил Васильевич, пенсионер, депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово на непостоянной основе
|
42 (Дорогомилово, Раменки, частью Фили-Давыдково)
|
Никитин Кирилл Михайлович, директор отдела в филиале ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.
|
42 (Дорогомилово, Раменки, частью Фили-Давыдково)
|
Свиридов Илья Тимурович, глава муниципального округа Таганский, депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский на непостоянной основе
|
44 (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка)
|
Шалимова Надежда Валерьевна, временно не работает
|
44 (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка)
|
Касамара Валерия Александровна, проректор НИУ "Высшая школа экономики"
|
45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники)
|
Конев Михаил Андреевич, директор по спецпроектам в Фонде помощи людям, живущим с ВИЧ "СПИД.ЦЕНТР"
|
45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники)