Список самовыдвиженцев в Мосгордуму

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В единый день голосования 8 сентября в столице выберут депутатов Московской городской думы седьмого созыва. На следующие пять лет изберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

Официально претендентами на эти места уже стали 233 человека: окружные избирательные комиссии зарегистрировали 171 представителя различных партий и 62 самовыдвиженца.

Участие в избирательной кампании продолжат 44 кандидата от КПРФ, 45 - от ЛДПР и 42 - от "Справедливой России", которым не требовался сбор подписей. Кроме того, зарегистрированы представители непарламентских партий - "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Гражданской силы", "Зеленых" и "Партии роста".

16 июля завершился этап проверки подписей. В регистрации было отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам, то есть всего 57 кандидатам.

Зарегистрированные независимые кандидаты