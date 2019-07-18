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Список самовыдвиженцев в Мосгордуму

Список самовыдвиженцев в Мосгордуму
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В единый день голосования 8 сентября в столице выберут депутатов Московской городской думы седьмого созыва. На следующие пять лет изберут 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

Официально претендентами на эти места уже стали 233 человека: окружные избирательные комиссии зарегистрировали 171 представителя различных партий и 62 самовыдвиженца.

Участие в избирательной кампании продолжат 44 кандидата от КПРФ, 45 - от ЛДПР и 42 - от "Справедливой России", которым не требовался сбор подписей. Кроме того, зарегистрированы представители непарламентских партий - "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Гражданской силы", "Зеленых" и "Партии роста".

16 июля завершился этап проверки подписей. В регистрации было отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам, то есть всего 57 кандидатам.

Зарегистрированные независимые кандидаты

Имена кандидатов

№ округа

Титов Андрей Михайлович, гендиректор ООО "МТ-МОДУЛЬ"

01 (Зеленоград: Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково)

Воловец Светлана Альбертовна, директор ГБУ города Москвы Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой

02 (Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино)

Рассудов Павел Юрьевич, индивидуальный предприниматель

02 (Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино)

Цветкова Сабина Алановна, председатель Общественного совета "Центра добрых дел Сабины Цветковой"

03 (Митино, Покровское-Стрешнево, частью Щукино)

Киселева Мария Александровна, директор спортивной школы "Центр по синхронному плаванию М. Киселевой", телеведущая, трехкратная чемпионка Олимпийских игр

04 (Крылатское, Строгино, частью Кунцево)

Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий телеканала "ТВ ЦЕНТР"

05 (Строгино, частью Кунцево, Филёвский парк, Хорошёво-Мнёвники, частью Щукино)

Балыхин Михаил Григорьевич, ректор Московского государственного университета пищевых производств

06 (Головинский, Левобережный, Ховрино, частью Западное Дегунино)

Перфилова Надежда Рафаиловна, директор школы № 2098, депутат Мосгордумы на непостоянной основе

07 (Восточное Дегунино, Дмитровский, частью Западное Дегунино, частью Бескудниковский)

Беседина Дарья Станиславовна, руководитель направления практических исследований в Фонде содействия развитию городов "Городские Проекты Ильи Варламова и Максима Каца"

08 (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол)

Копейкина Екатерина Николаевна, депутат Совета депутатов муниципального округа Аэропорт на непостоянной основе, замдиректора Центр досуга и спорта "Орбита"

08 (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол)

Медведев Андрей Андреевич, журналист, главный редактор Объединенной редакции ЭСМИ: "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Культура"(радиоканал)

09 (Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский, частью Бескудниковский)

Ганялина Анна Владимировна, заведующая филиалом-врач-специалист поликлиники № 6

09 (Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский, частью Бескудниковский)

Картавцева Лариса Руслановна, первый замдиректора Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы, депутат Мосгордумы на непостоянной основе

10 (Бибирево, Лианозово, Северный)

Нифантьев Евгений Олегович, гендиректор ООО Сеть Социальных Аптек "Столички"

11 (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное)

Шапошников Алексей Валерьевич, депутат, председатель Мосгордумы

12 (Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково)

Бускин Игорь Владимирович, директор парка "Бабушкинский", депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на непостоянной основе

13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский)

Клочков Дмитрий Владимирович индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина Роща на непостоянной основе

14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)

Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного социального университета

14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)

Цукасов Сергей Сергеевич, гендиректор ООО "РТА"

14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)

Школьников Александр Наумович, пенсионер, депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский на непостоянной основе

14 (Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино)

Востоков Юрий Александрович, директор ЗАО "Куйбышевское"

15 (Гольяново, Метрогородок, частью Северное Измайлово)

Метельский Андрей Николаевич, депутат, заместитель председателя Мосгордумы

15 (Гольяново, Метрогородок, частью Северное Измайлово)

Андреева Александра Александровна, домохозяйка

16 (Богородское, Преображенское, частью Соколиная гора)

Молев Антон Ильич, депутат Мосгордумы

16 (Богородское, Преображенское, частью Соколиная гора)

Татулова Анастасия Анатольевна, гендиректор ООО "Андерсон-Франчайзинг"

17 (Перово, частью Ивановское, частью Соколиная гора)

Марусенко Марья Михайловна, консультант отдела по рабочему и профсоюзному движению КПРФ

18 (Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, частью Северное Измайлово)

Табашников Николай Игоревич, главный редактор телеканала "Моя Планета"

18 (Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, частью Северное Измайлово)

Назарова Ирина Александровна, главврач клинической больницы имени Плетнёва

19 (Новогиреево, частью Вешняки, частью Ивановское)

Шевченко Вера Леонидовна, исполнительный секретарь районного отделения "Единой России"

21 (частью Выхино-Жулебино, частью Рязанский)

Святенко Инна Юрьевна, депутат Мосгордумы

22 (Капотня, частью Люблино, частью Марьино)

Николаева Елена Леонидовна, президент ассоциация участников "Малоэтажного и коттеджного строительства "НАМИКС"

23 (Кузьминки, частью Люблино, частью Рязанский)

Дягилев Игорь Владимирович, главврач Диагностического центра №3 Департамента здравоохранения Москвы

24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый)

Тарасов Антон Александрович, инженер-дефектоскопист ООО "ЭнергоТехСервис"

24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый)

Полищук Станислав Петрович, временно не работает

25 (Печатники, частью Марьино)

Стебенкова Людмила Васильевна, депутат Мосгордумы

25 (Печатники, частью Марьино)

Щитов Кирилл Владимирович, депутат Мосгордумы

26 (Братеево, Зябликово, частью Орехово-Борисово Южное)

Орлов Степан Владимирович, депутат Мосгордумы

27 (Орехово-Борисово Северное, частью Орехово-Борисово Южное)

Самышина Елена Александровна, главврач Онкологического диспансера №4

28 (Москворечье-Сабурово, частью Царицыно, частью Нагатинский затон)

Артемьев Олег Германович, космонавт-испытатель 3 класса

29 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, частью Царицыно)

Русецкая Маргарита Николаевна, ректор Института русского языка имени Пушкина"

30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное)

Юнеман Роман Александрович, управляющий директор АНО "Жилищная Инициатива"

30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное)

Зверев Сергей Иванович, депутат Мосгордумы

31 (Нагорный, Чертаново Северное, частью Зюзино)

Мельникова Ольга Николаевна, директор центра социального обслуживания "Коломенское", депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон на непостоянной основе

32 (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, частью Нагатинский затон)

Гусева Людмила Ивановна, депутат Мосгордумы

33 (Южное Бутово, частью Северное Бутово)

Семенников Александр Григорьевич, депутат Мосгордумы

34 (Ясенево, частью Зюзино, частью Северное Бутово)

Малахов Сергей Викторович, гендиректор ООО "МСВ РИТЕЙЛ", депутат Совета депутатов муниципального округа Коньково на непостоянной основе

35 (Коньково, Тёплый стан)

Метлина Наталия Борисовна, журналистка, теле- и радиоведущая, гендиректор ООО "Галеон Медиа"

35 (Коньково, Тёплый стан)

Папета Артём Владимирович, главный эксперт аналитического отдела в представительстве правительства Калининградской области при Правительстве РФ

36 (Котловка, Обручевский, Черёмушки)

Шарапова Ольга Викторовна, главврач клинической больницы имени Виноградова, депутат Мосгордумы на непостоянной основе

36 (Котловка, Обручевский, Черёмушки)

Козлов Александр Михайлович, директор АНО "Центр контроля качества городской среды"

38 (частью Проспект Вернадского, частью Тропарёво-Никулино; поселения Вороновское, Воскресенское, Десёновское, Киевский, Кленовское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка)

Головченко Валерий Владимирович, гендиректор ООО "Транспортная Компания "Славия"

39 (Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк)

Князев Владимир Николаевич, старший инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы

39 (Внуково, Ново-Переделкино; поселения Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк)

Батышева Татьяна Тимофеевна, директор Научно-практического центра детской психоневрологии, депутат Мосгордумы на непостоянной основе

40 (Очаково-Матвеевское, Солнцево, частью Тропарёво-Никулино)

Герасимов Евгений Владимирович, депутат Мосгордумы

41 (Можайский, частью Кунцево, частью Фили-Давыдково)

Соболев Алексей Анатольевич, замредседателя исполнительного комитета МОО "Справедливость"

41 (Можайский, частью Кунцево, частью Фили-Давыдково)

Сокуренко Вадим Александрович, режиссер монтажа ООО "Рашн трэвел гайд", депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево на непостоянной основе

41 (Можайский, частью Кунцево, частью Фили-Давыдково)

Меньшиков Михаил Васильевич, пенсионер, депутат Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово на непостоянной основе

42 (Дорогомилово, Раменки, частью Фили-Давыдково)

Никитин Кирилл Михайлович, директор отдела в филиале ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.

42 (Дорогомилово, Раменки, частью Фили-Давыдково)

Свиридов Илья Тимурович, глава муниципального округа Таганский, депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский на непостоянной основе

44 (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка)

Шалимова Надежда Валерьевна, временно не работает

44 (Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка)

Касамара Валерия Александровна, проректор НИУ "Высшая школа экономики"

45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники)

Конев Михаил Андреевич, директор по спецпроектам в Фонде помощи людям, живущим с ВИЧ "СПИД.ЦЕНТР"

45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники)

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