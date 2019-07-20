В Москве завершился митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму

Илья Яшин на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Согласованная городскими властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Проспекте Сахарова в центре столицы завершилась, передает корреспондент "Интерфакса".

Она прошла без происшествий, люди расходятся к ближайшим станциям метро.

Как сообщили ранее агентству в пресс-службе главка столичной полиции, в акции приняли участие порядка 12 тысяч человек.

Ее организаторами выступила Либертарианская партия России.

Ранее сообщалось, что окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным Мосгоризбиркома, в регистрации было отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.