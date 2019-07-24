Памфилова назвала ущербным представление о получении ею команд

Те, кто так считает, неправильно понимают "политическую волю", объяснила глава ЦИК

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что и дня бы не оставалась в этой должности, если бы кто-то ей "командовал и говорил, кого регистрировать" на выборах. Она заявила об этом на заседании комиссии 24 июля.

В этом контексте она отметила ущербность неверного понимания понятия "политическая воля".

"Видимо, в ущербном сознании кое-кого политическая воля заключается в том, что кто-то звонит Памфиловой и говорит: "Этого регистрируй, этого - нет", - отметила она.

Она считает, что "политическая воля" подразумевает политику государства в сфере выборных вопросов, но не "команды" комиссии. Она также напомнила, что ЦИК является не политическим органом, а правоприменительным.

23 июля Памфилова встретилась с независимыми выдвиженцами в Мосгордуму, они требовали, чтобы на выборы зарегистрировали всех, кто собрал подписи в поддержку выдвижения, и говорили, что система проверки себя дискредитировала.

На следующий день глава ЦИК напомнила, что руководствуется только законом. "Мы удивлены тем, что люди, пропагандирующие демократические ценности, призывают нас проигнорировать законные процедуры и применить административное давление для регистрации всех кандидатов. Это неприемлемо", - заявила она (цитата пресс-службы ЦИК). Памфилова напомнила, что те, кому отказали в регистрации, могут обжаловать отказ в Мосгоризбиркоме, в суде, а затем в ЦИК, и пообещала в этом случае провести "самое тщательное, всестороннее и транспарентное рассмотрение" их жалоб.

На прошлой неделе окружные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам в Мосгордумы, в основном, самовыдвиженцам. Основанием для отказов стало превышение допустимого брака в собранных подписях избирателей в поддержку выдвижения. Оппозиционные политики начали ежедневное пикетирование мэрии Москвы, добиваясь регистрации на выборах. 20 июля на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов, 27 июля такую же акцию запланировали у мэрии, но ее власти не согласовали.