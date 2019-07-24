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Пресс-секретарь Навального сообщила об обыске у директора ФБК Жданова

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обыске у директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального Ивана Жданова.

"У директора ФБК Ивана Жданова обыск", - написала Ярмыш в твиттере.

Ранее об обысках в доме оппозиционера Дмитрия Гудкова заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.

"У Дмитрия Гудкова в квартире проходит обыск, около десяти полицейских. Адвокат едет. Связи нет. На Дмитрии висят два протокола по 20.33. Очевидно, новый обыск связан с акцией 27 числа", - сказал Обухов "Интерфаксу".

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

ФБК Иван Жданов

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