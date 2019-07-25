Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Цукасов провел в СК несколько минут

Его вызывали как свидетеля по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сергей Цукасов, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму от 14 округа Сергей Цукасов зашел в здание московского главка Следственного комитета в 10:30 в четверг и вышел оттуда несколько минут спустя. Комментариев он не давал.

Цукасова вызвали в СК как свидетеля по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, он получил повестку, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. Гудкова также вызвали к следователю утром в четверг, вечером и ночью у него в квартире прошли обыски.

О возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома СК сообщил 24 июля. Дело завели в связи с несанкционированной акцией незарегистрированных независимых кандидатов, которые сначала устроили встречу с избирателями на Пушкинской площади, затем прошли к мэрии Москвы и потом пикетировали Мосгоризбирком. Оппозиционеры в начале недели решили проводить одиночные пикеты у мэрии до тех пор, пока всех не зарегистрируют, а 27 июля пообещали провести очередную массовую акцию у мэрии. Цукасов зарегистрирован, но он участвовал в акциях в поддержку независимых кандидатов.

В ночь на четверг в Москве прошли обыски у Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, кандидата от команды Гудкова Александра Соловьева. Жданова доставили на допрос ночью сразу после проведенного обыска. Гудкова и юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос в СК в четверг. Соболь предположила, что не сможет прийти, так как в это же утро вопрос о ее регистрации должна рассматривать рабочая группа Мосгоризбиркома.

О вызовах в СК также сообщили незарегистрированные кандидаты Елена Русакова и Юлия Галямина. Из независимых кандидатов в Мосгордуму регистрации добились

уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович ("Яблоко"), поддержанные "Яблоком" Дарья Беседина и Максим Круглов, самовыдвиженец Роман Юнеман, соратник Гудкова Дмитрий Клочков, самовыдвиженец Сергей Цукасов, которого поддерживает КПРФ. Круглов, Цукасов и Клочков идут по одному и тому же округу, где от власти выдвигается ректор РГСУ Наталья Починок.