Юлия Галямина не пришла в СК на допрос

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина не пришла к следователям на допрос в качестве свидетеля по делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Галямина сообщила в твиттере, что не получала повестку, только звонки. По ее словам, следователи пытались застать ее дома в 10 утра. "Но я в такое время никогда не бываю", - написала Галямина.

Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий).

В ночь со среды на четверг прошли обыски у незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, кандидата от команды Гудкова Александра Соловьева. Жданова доставили на допрос ночью сразу после проведенного обыска.

На допрос вызвали также Гудкова и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями. По данным МВД, на мероприятии собрались порядка тысячи человек. Люди требовали зарегистрировать независимых кандидатов и прекратить формальную отбраковку подписей. Акция началась в Новопушкинском сквере, потом протестующие пришли к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

В последующие дни оппозиция проводила несогласованные акции на Трубной площади.