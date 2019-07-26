ГУ МВД Москвы снова предупредило о незаконности акции 27 июля у мэрии

До этого москвичей предостерегла прокуратура

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полиция Москвы снова предупредила, что массовая акция 27 июля у мэрии Москвы не согласована, следовательно незаконна. В пресс-службе ГУ МВД Москвы снова призвали людей не участвовать в этом мероприятии.

Там напомнили, что те, кто призывал прийти на эту акцию на Тверскую, получили письменные предостережения о недопустимости таких действий. "Несмотря на предупреждения, в сети Интернет и на иных ресурсах продолжаются призывы к участию в указанной акции", - говорится в пресс-релизе.

В первый раз ГУ МВД столицы предупреждало о незаконности акции 27 июля во вторник, 23 июля.

25 июля управление в связи с этим обратилось к СМИ. Журналистов предупредили, что нельзя использовать статус сотрудника СМИ для участия в мероприятии, а не для его освещения. Руководителям СМИ предложили заранее отправить в полицию списки сотрудников, которые будут освещать акцию 27 июля, чтобы полицейские могли помочь им в работе и обеспечить их безопасность.

Ранее 27 июля прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии у мэрии 27 июля. Организаторы акции, которых ведомство перечислило поименно, - незарегистрированные независимые кандидаты в Мосгордуму - получили повторные предостережения о недопустимости нарушения закона. В прокуратура напомнили, что в их отношении проводится административное расследование.

24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома в связи с несогласованными политическими акциями и призывами к новым подобным мероприятиям.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате встречи независимых кандидатов с избирателями. Ее участники собрались в Новопушкинском сквере, затем прошли к мэрии и их разогнали уже у Мосгоризбиркома. Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели еще ряд встреч со своими сторонниками на Трубной площади. 20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. На нем независимые кандидаты потребовали допустить их к выборам, а до тех пор обещали проводить одиночные пикеты у мэрии и массовую акцию там же 27 июля.